Білодід вразила фанатів вишуканим образом у білій сукні та окулярах

Українська зірка дзюдо Дар'я Білодід знову порадувала своїх фанатів ефектними кадрами у соціальних мережах.

Цього разу спортсменка поділилася добіркою вишуканих фотографій, для яких обрала елегантну білу сукню у грецькому стилі.

Образ вийшов водночас ніжним, стильним та дуже атмосферним. Дар'я впевнено позувала перед камерою, демонструючи свій новий аутфіт з різних ракурсів.

Особливу увагу Білодід також приділила деталям. На кількох фотографіях спортсменка зробила акцент на своїх стильних білих окулярах, які вдало доповнили загальний образ та стали однією з головних деталей фотосесії.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.