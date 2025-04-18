Змарнувала гольовий момент: Білодід дебютувала за Металіст 1925

Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід дебютувала за жіночу команду харківського Металіста 1925.

Сталося це в матчі Вищої ліги проти Ладомира. Бронзова призерка вийшла на поле на 87 хвилині, коли рахунок уже був 6:0 на користь її команди.

24-річна Білодід з'явилася замість лідера атак харків'янок Єлизавети Молодюк. Дзюдоїстка виконувала роль нападниці.

Невдовзі після появи на полі бронзова призерка Токіо-2020 мала гольовий момент, але не змогла реалізувати вихід віч-на-віч із воротаркою суперниць.

Втім, навіть якби вдалося забити, то гол би не зарахували – офсайд. Тому до фінального свистка рахунок так і не змінився – 6:0.

Нагадаємо, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня.

24-річна Білодід також є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. На Іграх-2024 вона програла в 1/8 фіналу.