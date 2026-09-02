Білодід показала яскраві кадри з серпня: дзюдо, відпочинок та модні образи

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками новою атмосферною фотодобіркою, зібравши в одному пості найрізноманітніші моменти свого серпня.

На знімках спортсменка показала своє життя не лише на татамі. До добірки потрапили кадри з тренувань із дзюдо, моменти відпочинку, фото у купальнику, модні покази та стильні образи, а також мальовничі пейзажі та природа.

Схоже, Білодід вирішила просто зібрати докупи випадкові, але пам'ятні моменти останнього місяця літа. Фото вийшли дуже різноплановими – від напруженої спортивної роботи до безтурботного відпочинку.

"Серпневі випадкові кадри", – лаконічно підписала публікацію Дар'я.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.