Тренування, розкішні образи та відпочинок: Білодід показала яскраві кадри з життя

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід порадувала своїх прихильників новою добіркою фотографій із повсякденного життя. Спортсменка показала, чим наповнені її будні поза змагальним татамі.

На світлинах Білодід можна побачити у спортзалі під час тренувань, де українка підтримує чудову фізичну форму. Водночас Дарія продемонструвала й іншу сторону свого життя – на деяких кадрах вона позує у стильних сукнях та ефектних образах.

Не обійшлося й без відпочинку. Дзюдоїстка показала мальовничі краєвиди, апетитні обіди та моменти релаксу біля води. На одному з кадрів Білодід навіть продемонструвала, як проводить час у басейні.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.