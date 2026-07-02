Білодід зустрілася з Усиком в Іспанії і провела майстер-клас для юних дзюдоїстів

Українські чемпіони Олександр Усик і Дар'я Білодід зустрілися в Іспанії, щоб подарувати незабутні емоції юним спортсменам.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо провела відкрите тренування в Vasylchuk Academy у Марбельї, де зібрали десятки дітей, які займаються дзюдо.

Дар'я поділилася у соцмережах атмосферними світлинами із заходу. На фотографіях вона позує разом з Усиком, проводить майстер-клас для юних спортсменів, демонструє технічні прийоми та бере участь у дружніх спарингах із вихованцями академії.

Особливим моментом тренування стало спілкування дітей із двома українськими зірками світового спорту. Юні дзюдоїсти отримали можливість не лише потренуватися під керівництвом титулованих чемпіонів, а й зробити пам'ятні фотографії та поспілкуватися зі своїми кумирами.

Нагадаємо, напередодні Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси, взявши невелику паузу у карʼєрі. Попри відмову від поясів він, заявив, що не йде зі спорту та має ще провести "Last dance".

Читайте також : Фото У бікіні в горошок і в брендовому капелюсі: Білодід показала стильний відпочинок в Іспанії

Раніше повідомлялося, що Олександр показав атмосферний відпочинок на природі із родиною.