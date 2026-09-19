Найкращим подарунком буде донат: Магучіх запалила танцем на 25-річчя та показала святковий образ

Ярослава Магучіх відзначає 25-й день народження та з нагоди свята вирішила традиційно для себе подарувати шанувальникам яскравий танцювальний момент.

Українська зірка легкої атлетики показалася у святковому образі та запалила перед камерою, продемонструвавши свій настрій у день особливої дати.

"Привіт, 25. Дякую всім за привітання", – написала Ярослава, звернувшись до численних шанувальників, які привітали її з ювілеєм.

Втім, спортсменка не обмежилася лише святковим дописом. Магучіх закликала своїх підписників замість подарунків підтримати благодійний збір.

"А найкращим подарунком буде донат на збір", – наголосила легкоатлетка, додавши посилання на нього.

Нагадаємо, напередодні українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

Для перемоги Магучіх вистачило результату 1,99 метра. Головною суперницею українки стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка залишилася в секторі разом із Ярославою, але висоту 1,99 м подолати не змогла.