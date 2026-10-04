Білодід показала, як перезавантажується на природі: дзюдоїстка похизувалася атмосферними кадрами

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками новою добіркою кадрів зі свого повсякденного життя. Спортсменка показала, як проводить час на природі та набирається сил далеко від спортивних майданчиків.

На світлинах Білодід позує на невеличкому містку, показує мальовничі краєвиди та навіть зафіксувала лебедя, який плавав неподалік. Не обійшлося й без затишних деталей — у кадрі з'явилися чашка кави та апетитний круасан.

Сама Дар'я для прогулянки обрала зручний сірий спортивний костюм, продемонструвавши максимально невимушений образ.

Добірку фотографій дзюдоїстка лаконічно підписала одним словом — "Recharging", тобто "перезаряджаюся".

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.