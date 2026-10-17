Білодід зачарувала осіннім образом: українська дзюдоїстка похизувалася стильним луком у рожевому пальті

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками новими осінніми світлинами, на яких продемонструвала стильний образ.

Спортсменка обрала яскраве рожеве пальто, класичні чорні штани та модний клатч, створивши елегантний лук, який ідеально вписався в осінню атмосферу міста.

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На опублікованих кадрах Білодід позує на тлі закладу, що додає фотографіям особливого осіннього настрою. Яскраве пальто стало головним акцентом образу, вдало контрастуючи зі стриманими чорними елементами гардероба.

Свій допис українська дзюдоїстка підписала англійською фразою "Autumn in town", що в перекладі означає "Осінь у місті".

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

Раніше головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо пояснила відсутність Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.