Білодід показала нові фото зі США: українська дзюдоїстка насолоджується прогулянками Маямі

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася з підписниками новими кадрами зі своєї подорожі до США.

Спортсменка вирушила до сонячного Маямі, звідки опублікувала атмосферні фотографії на своїй офіційній сторінці в Instagram.

На знімках Дар'я показала, як гуляє містом і насолоджується атмосферою американського мегаполіса. Спортсменка продемонструвала моменти своєї поїздки, поділившись із прихильниками частинкою подорожі.

Публікацію Білодід супроводила коротким, але промовистим підписом: "Завжди рада відвідувати Маямі".

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

Раніше головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо пояснила відсутність Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.