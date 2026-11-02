Український стиль посеред Маямі: Білодід зачарувала мережу розкішною вишиванкою

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід потішила своїх прихильників новими стильними фотографіями із США.

Цього разу українська спортсменка постала у розкішній чорній вишиванці від українського бренду Yuliya Magdych.

Особливу увагу привернули золоті колосся, якими оздоблені рукави та верхня частина вбрання, що зробило образ Білодід особливо ефектним і впізнаваним.

Зараз Дар'я перебуває в Маямі, де й влаштувала стильну фотосесію. Українська дзюдоїстка вкотре продемонструвала, що традиційний національний одяг може виглядати неймовірно сучасно та органічно навіть далеко від України.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Раніше головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо пояснила відсутність Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.