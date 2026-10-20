Вихідний грибний день: Білодід показала свій улов під час лісової прогулянки із мамою

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід поділилася кадрами свого відпочинку на природі. Українська спортсменка провела вихідний за грибним полюванням у приємній компанії та показала підписникам, чим завершилася її лісова пригода.

Білодід опублікувала добірку світлин, на яких позувала разом із мамою Світланою Кузнєцовою та прессекретарем Національного олімпійського комітету України Максимом Чеберякою.

Компанія вирішила присвятити день пошуку грибів, а дзюдоїстка не забула похизуватися результатами свого тихого полювання.

"Вихідний грибний день", — лаконічно підписала публікацію Дар'я.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Раніше головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо пояснила відсутність Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.