Українець Гейдаров виграв "золото" чемпіонату Європи до 18 років у вазі до 60 кг

У понеділок. 29 червня, в Іспанії стартував чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів до 18 років, на якому збірна України виборола першу медаль.

Так, чемпіоном у вазі до 60 кг став Хазар Гейдаров, який у фінальній сутичці переміг представника Туреччини.

Нашу команду на турнірі представляють 20 спортсменів, а загалом участь на першості беруть 400 спортсменів із 43 країн.

Окрім особистих змагань, збірна України братиме участь у змішаному командному турнірі.

Напередодні українські дзюдоїсти здобули три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи, що стартував у чеській Празі.