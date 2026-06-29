Українець Гейдаров виграв "золото" чемпіонату Європи до 18 років у вазі до 60 кг
Хазар Гейдаров
Федерація дзюдо України
У понеділок. 29 червня, в Іспанії стартував чемпіонат Європи з дзюдо серед кадетів до 18 років, на якому збірна України виборола першу медаль.
Так, чемпіоном у вазі до 60 кг став Хазар Гейдаров, який у фінальній сутичці переміг представника Туреччини.
Нашу команду на турнірі представляють 20 спортсменів, а загалом участь на першості беруть 400 спортсменів із 43 країн.
Окрім особистих змагань, збірна України братиме участь у змішаному командному турнірі.
Напередодні українські дзюдоїсти здобули три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи, що стартував у чеській Празі.