Українці здобули три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи в Празі

Збірна України з дзюдо здобула три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи, що стартував у чеській Празі.

Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

Зокрема, срібну медаль у ваговій категорії до 73 кг здобув Саід-Магомед Халідов.

Водночас по "бронзі" у ваговій категорії до 66 кг виграли Назар Вісков та Гарік Мартіросян.

Напередодні українець Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam з дзюдо, що проходив у Казахстані.

Нагадаємо, на попередньому етапі, який відбувся у Душанбе (Таджикистан), українські дзюдоїсти здобули дві медалі.