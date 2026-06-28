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Українці здобули три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи в Празі

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 19:40
Українці здобули три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи в Празі
Федерація дзюдо України

Збірна України з дзюдо здобула три медалі у перший день змагань на Відкритому Кубку Європи, що стартував у чеській Празі.

Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

Зокрема, срібну медаль у ваговій категорії до 73 кг здобув Саід-Магомед Халідов.

Водночас по "бронзі" у ваговій категорії до 66 кг виграли Назар Вісков та Гарік Мартіросян.

Напередодні українець Владислав Колобов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam з дзюдо, що проходив у Казахстані.

Нагадаємо, на попередньому етапі, який відбувся у Душанбе (Таджикистан), українські дзюдоїсти здобули дві медалі.

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