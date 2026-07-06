Неочікуваний образ: Білодід перевтілилася у сільську красуню та захопила мережу новою фотосесією

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід вкотре привернула увагу своїх шанувальників, але цього разу не спортивними досягненнями.

Українська спортсменка опублікувала в Instagram атмосферні кадри з нової фотосесії, обравши незвичний для себе образ із виразним українським сільським колоритом.

Для зйомки Білодід позувала біля старовинної хатини, вкритої солом'яною стріхою. Спортсменка приміряла білий топ із рукавами-ліхтариками та довгу білу спідницю, створивши ніжний і водночас автентичний образ.

Доповнили стиль чорні високі чоботи, біла хустка та солом'яний кошик, який замінив традиційну сумочку. Саме поєднання сучасних деталей із елементами українського сільського побуту надало фотосесії особливої атмосфери.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Читайте також : Фото Відвідала матч Мессі і похизувалася фото в бікіні: найсексуальніша ковзанярка світу показала літній відпочинок

Раніше повідомлялося, що Білодід зустрілася з Усиком на Марбельї, провівши для його сина майстер-клас з дзюдо.