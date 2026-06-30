У бікіні в горошок і в брендовому капелюсі: Білодід показала стильний відпочинок в Іспанії

Поки Європу накрила рекордна спека, бронзова призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід вирішила використати сонячну погоду на повну. Українська дзюдоїстка вирушила до іспанської Марбельї, звідки вже потішила підписників серією яскравих літніх світлин.

25-річна спортсменка зробила ставку не лише на відпочинок, а й на стильний образ. На фотографіях Білодід позує у чорному купальнику в білий горошок, легких світлих штанах із таким самим принтом, а завершив образ капелюх від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

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Світлини, зроблені на тлі сонячних краєвидів узбережжя, швидко зібрали тисячі вподобань і захоплених коментарів. Уболівальники відзначили, що спортсменка вкотре продемонструвала чудове відчуття стилю, а її літній лук уже називають одним із найефектніших цього сезону.

Сама Дар'я лаконічно підписала публікацію англійською:

"Spanish chill".

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше повідомлялося, що Білодід вразила фанатів несподіваним перевтіленням у сільське вбрання.