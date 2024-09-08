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Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів

Андрій Яросименко — 8 вересня, 13:14
Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів
Назар Вісков
EJU

На чемпіонаті Європи 2024 серед юніорів, що проходить у столиці Естонії, Талліні, українські дзюдоїсти принесли Україні три нагороди.

Про це повідомляє НОК України.

Участь у змаганнях брали понад 370 атлетів з 39 країн Європи. Збірну України представляли 17 дзюдоїстів. Назар Вісков приніс золото у ваговій категорії до 60 кг, а Ігор Цуркан та Іван Кутенков здобули бронзову медаль у вагових категоріях до 81 та до 90 кг відповідно.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх 2024 збірна України завоювала три золота: Анастасія Гарник, Олександр Назаренко та Наталія Ніколайчик, а також два срібла: Давид Хорава та Анжела Гаврисюк.

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