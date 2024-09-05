Гаврисюк виграла бронзу Паралімпіади з дзюдо

Українська дзюдоїстка Анжела Гаврисюк здобула бронзу Паралімпійських ігор-2024 у дзюдо (вагова категорія до 57 кілограмів).

У бронзовій сутичці представниця Рівненщини здолала Ульджон Амрієву з Узбекистану. Поєдинок тривав менше двох хвилин і завершився з рахунком 10:0.

Нагадаємо, раніше Наталія Ніколайчик виграла для України перше золото з дзюдо, не залишивши шансів Шікузі Хангай.

За всіма головними подіями восьмого дня Паралімпійських ігор-2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.