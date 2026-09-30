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Набирає форму: тренер збірної України пояснила відсутність Білодід у складі команди на ЧС-2026

Олександр Булава — 30 вересня 2026, 18:50
Набирає форму: тренер збірної України пояснила відсутність Білодід у складі команди на ЧС-2026
Дар'я Білодід
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Головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо Ганна Каштанова пояснила відсутність бронзової призерки Олімпіади в Токіо-2020 Дар'ї Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Дар'я повернулася, вона тренується – тренують її мама з батьком. Наразі вона набирає форму, на чемпіонат світу не їде. Будемо чекати на її найближчі старти, вона боротиметься у 57 кг, у тій же категорії.

Може, у цьому році вона поїде на змагання. Насправді це було неочікувано. Але ми раді, що Дар'я буде в нашій команді знову, чекаємо на перемоги", – підсумувала Каштанова.

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Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

Білодід двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

Минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою футбольного клубу Металіст 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Дар'я Білодід дзюдо

Дар'я Білодід

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