Зірка збірної Латвії: Ми ніби єдині ідіоти, які борються за Україну

Латвійський хокеїст Ральф Фрейбергс насторожений можливим фактором повернення росіян у міжнародні хокейні змагання.

Його слова цитує видання Idnes.cz.

"Іноді у мене виникає відчуття, що Латвія залишилася сама. Ніби ми єдині ідіоти, які й далі борються за справедливість, за Україну і за те, щоб ці країни (Росія та Білорусь – прим.) не повернулися до міжнародного спорту", – сказав він латвійському телеканалу TV24.

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Саме в Латвії правила щодо росіян і білорусів є дуже суворими.

З 1 лютого 2024 року в країні діє закон, який забороняє місцевим збірним виступати проти національних команд обох згаданих країн. І це незалежно від того, чи виступають ці держави під власним прапором, чи під нейтральним.

Саме тому в цій балтійській країні викликало резонанс рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який попередньо скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету, завдяки чому його спортсмени зможуть брати участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор 2028 року.

"Багато латвійських спортивних організацій та союзів виступають проти повернення росіян. Але якщо поглянути на Європу та світ, настрої там уже зовсім інші", – пояснив досвідчений захисник.

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На його думку, на міжнародній арені помітний вплив Росії, яка за допомогою фінансових обіцянок чинить тиск на спортивні федерації, прагнучи повернутися до змагань.

"Я бачу, що деякі спонсори йдуть. І якщо зараз хтось пообіцяє IIHF десять мільйонів… Я чув, що з грошима може з'явитися навіть Білорусь. Я не знаю точних сум, але якщо йдеться про мільйони за повернення Росії, багатьом федераціям дуже важко сказати "ні", – додав бронзовий призер чемпіонату світу 2023 року.

35-річний хокеїст відзначає, що й Чехія, де він провів значну частину кар'єри також, напевно, не в захваті від повернення росіян у міжнародний спорт.

"Добре, що є такі країни, як Латвія, Чехія та деякі інші держави, які в хокеї й надалі чинять опір цьому тиску", — високо оцінив він країну, де готується до п'ятого сезону поспіль.

Ральфс за кар'єру відіграв 93 матчі на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх за національну збірну своєї країни. Захисник закинув 2 шайби та віддав 15 асистів.