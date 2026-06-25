Гроші – вирішальний фактор: зірка збірної Норвегії пояснив, чому перейшов у російський клуб

Воротар Хенрік Хаукеланд, який допоміг збірній Норвегії здобути історичну "бронзу" ЧС-2026, пояснив, чому обрав Трактор Челябінськ для продовження кар'єри.

Його слова для норвезького телеканала TV2 цитує видання Expressen.se.

"Мені довелося прийняти рішення, виходячи з того, що я вважаю правильним для моєї кар'єри зараз. Я поважаю рішення, які має прийняти федерація, але сподіваюся, що в майбутньому матиму можливість представляти Норвегію. Це було, перш за все, рішення щодо моєї кар'єри як хокеїста. Я не хочу вдаватися в політичні питання", – сказав він.

У нього також поцікавилися, чи гроші стали вирішальним фактором. Він підтвердив, що так воно і є.

" Як професійний спортсмен, у тебе обмежене кар'єрне вікно, і було б нечесно сказати, що це не мало значення", – додав він.

31-річний Хаукеланд брав участь у восьми чемпіонатах світу та одних Олімпійських іграх за збірну Норвегії.

За даними РосЗМІ, голкіпер за рік отримає 55 млн рублів. Норвезький спортивний коментатор Ян Петтер Сальтведт для статті норвезькому NRK.no назвав цю суму "30 срібняків", натякаючи, що Хенрік, як Іуда зрадив Ісуса, зрадив збірну Норвегії. Заголовок матеріалу вийшов символічним – "За жменю рублів".

Нагадаємо, через рішення перейти до російської КХЛ Хаукеланда виключили з лав національної команди.