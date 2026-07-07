Гравець збірної Словаччини: Я спілкуюся з росіянами, але не підтримую війну

Форвард збірної Словаччини з хокею Павол Регенда останні чотири сезони виступає за клуби НХЛ та АХЛ. Він зізнався, що в Північній Америці йому найпростіше заводити дружбу з росіянами.

Про це він сказав у подкасті "Yssmovement". Його слова цитує видання Idnes.cz.

"В Америці у мене було відчуття, що найближче до мене – росіяни. Це звучить не дуже добре, але я маю на увазі психологічний аспект, те, як ми спілкуємося між собою і які в нас звички. Я вважаю, що до росіян нам ближче, адже вони, як і ми, слов'яни. У нас схожа мова та культура. Ми проводимо разом багато часу, я ходив з ними на вечері. Не тому, що я підтримую війну, а тому, що з ними мені комфортно. З ними можна поговорити про життя і краще їх пізнати. Це як піти на каву з другом, якого знаєш багато років", – сказав 26-річний нападник.

У складі збірної Словаччини він став володарем бронзових медалей на ОІ-2022. Також представляв національну збірну і в Мілані-2026. За дві Олімпіади відіграв 13 матчів, закинув 4 шайби та віддав 5 асистів.

Регенда додав, що мав пропозиції з російської КХЛ, але наразі хоче закріпитися в Національній хокейній лізі.

"Звичайно, я чекаю на контракт з Америки і вирішу відповідно до цього, але залишитися за океаном для мене є пріоритетом. Я хочу ще зберегти мрію про НХЛ, бо якби я зараз звідти пішов, то, мабуть, уже б туди не повернувся. Раніше мав пропозиції з КХЛ, але відхиляв їх через війну. Не хочу бути козлом, бо люди автоматично сприймають це так, ніби ти підтримуєш війну й йдеш працювати за криваві гроші".

За кар'єру Павол провів за Анахайм і Сан-Хосе загалом 43 матчі в НХЛ. На його рахунку 10 шайб і 3 асисти.

Нагадаємо, Дмитро Христич залишив посаду головного тренера збірної України.