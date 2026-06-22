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Зал хокейної слави оголосив імена шести нових членів

Руслан Травкін — 22 червня 2026, 23:59
Зал хокейної слави оголосив імена шести нових членів
x.com/HockeyHallFame

Зал хокейної слави оголосив імена тих, хто буде включений до його складу у 2026 році.

Про це стало відомо з публікації пресслужби Залу слави в соцмережі "Х".

Загалом до Зали слави увійшли шестеро людей.

Серед них – ексгравці НХЛ Патріс Бержерон, Кері Прайс, Пекка Рінне та Кіт Ткачук, колишня хокеїстка жіночої збірної США Сінді Керлі та Браян Берк, виконавчий директор Асоціації гравців Професійної жіночої хокейної ліги (PWHLPA). Раніше він був директором з хокейних операцій, а також генеральним менеджером та президентом з хокейних операцій клубів НХЛ.

Бержерон – легенда Бостон Брюїнз. Володар Кубка Стенлі (2011). У складі збірної Канади ставав олімпійським чемпіоном у 2010 та 2014 роках, чемпіоном світу у 2004 році.

Прайс і Рінне – колишні зіркові голкіпери клубів НХЛ. Корі ставав олімпійський чемпіон 2014 та переможцем ЧС-2016. володар Кубка світу 2016 року.

Пекка зі збірною Фінляндії ставав срібним призером ЧС-2014. За підсумками сезону-2017/18 отримав "Везіна трофі", який вручається найкращому голкіперу року. 

Ткачук – колишній хокеїст. Срібний призер Олімпіади-2002 у складі збірної США. За клуби НХЛ виступав 14 сезонів (1996-2010). 

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Його сини, Меттью та Бреді, є зірками сучасної НХЛ. Цього року вони стали олімпійськими чемпіонами. 

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