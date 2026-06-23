Найкращий воротар ЧС-2026 ризикує втратити місце у збірній через перехід до російського клубу

Зірковий норвезький воротар Хенрік Хаукеланд може втратити місце в національній команді, оскільки наблизився до переходу в Трактор Челябінськ із російської КХЛ.

Про це повідомляє NRK.no.

Клуб Штраубінг Тайгерс оголосив про його відхід у понеділок, 23 червня. Найкращий голкіпер ЧС-2026 у коментарях пояснив, чому залишив німецький колектив.

"Я вирішив взятися за новий спортивний виклик і покинути Штраубінг. Це рішення було нелегким, але я вважаю, що воно правильне для мене. Після кількох складних років у моїй кар'єрі Штраубінг повернув мені радість від хокею, і за це я завжди буду вдячний".

Журналісти NRK кілька разів намагалися зв'язатися з Хаукеландом, але воротар національної збірної не захотів коментувати питання свого майбутнього.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвезька асоціація хокею (NIHF) чітко визначила свою позицію: гравці, які вирішать грати в Росії, будуть виключені зі складу збірної Норвегії.

У рішенні ради директорів від 3 жовтня 2022 року зазначено наступне: "NIHF наразі не дозволить гравцям, які мають клубну афілійованість у Росії, представляти національну збірну Норвегії з хокею на льоду".

Генеральний секретар Норвезької асоціації хокею Петтер Салстен підтвердив, що це рішення залишається в силі.

"Ми давно знаємо про інтерес до Хаукеланда з боку КХЛ. Він існує вже багато років і існує досі. Норвезька асоціація хокею півтора року тому ухвалила рішення ради директорів, яке говорить, що гравці з клубною афілійованістю в Росії чи Білорусі не мають права грати за збірну Норвегії".

31-річний Хаукеланд за кар'єру грав на батьківщині, у Швеції, Фінляндії та Німеччині.

У 2022 році футболіст Матіас Норманн вибрав перехід до російського клубу Динамо (Москва). Це викликало бурхливу реакцію як з боку Федерації футболу Норвегії, так і з боку головного тренера Столе Солбаккена, який швидко давав зрозуміти, що Норманн більше не буде викликатися до лав збірної.