Політики нарешті повинні діяти: легенда НХЛ – про допуск росіян до міжнародних змагань

Дворазовий володар Кубку Стенлі Домінік Гашек гнівно відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) повернути російські збірні до міжнародних змагань.

Про це повідомляє iSport.cz.

"Принаймні ця ситуація має нарешті відкрити очі політикам! Саме від них залежить заборона росіянам з'являтися на публіці на їхній території. Я говорю про це вже багато років", – сказав Гашек.

На думку колишнього голкіпера, урядам країн не варто перекладати відповідальність на окремі спортивні федерації в цьому питанні. Вони мають ухвалити відповідний закон, який матиме вищу силу, ніж спортивне право.

У такому разі росіяни не змогли б зіграти на чемпіонаті світу. Це стосується, зокрема, Німеччини, якщо вона ухвалить відповідне законодавство перед турніром 2027 року. Водночас "Домінатор" не погоджується з тим, що проблему можна вирішити лише відмовою у видачі росіянам віз:

"А що, як хтось уже встиг її отримати? Ні, це не вихід. Питання має вирішуватися на законодавчому рівні – або, як у випадку з Чехією, достатньо було б урядової постанови. Політики нарешті повинні діяти".

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею на льоду вже прокоментувала рішення CAS щодо допуску Росії до міжнародних змагань. Вона зобов'язалась його виконувати, хоча й не погоджується з вердиктом.

Нагадаємо, що раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2027. Хокейний мундіаль серед чоловіків відбудеться у Німеччині.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили у групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.