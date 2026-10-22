Плювок в обличчя всім українцям: легенда НХЛ розніс Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом"

Дворазовий володар Кубку Стенлі Домінік Гашек розкритикував спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, який назвав Володимира Путіна "гуманістом" під час останньої особистої зустрічі.

Своїми думками легенда хокею поділився в соцмережі X.

"Називати Путіна – злочинця, вбивцю та терориста, відповідального за загибель або каліцтво мільйона українців, – "гуманістом" означає плювок в обличчя всім українцям і всьому демократичному світу. Саме озвучення таких слів є злочином, адже воно легітимізує криваву кампанію Путіна. "Путін – гуманіст". Ні! Путін – масовий убивця, злочинець і терорист! Цей спеціальний посланець Трампа принизив США так, як ніхто інший за останні 80 років. На жаль, цією заявою він також принизив своїх союзників", – написав Гашек.

Зазначимо, що Віткофф назвав Путіна "гуманістом" під час переговорів у Санкт-Петербурзі. Це сталось одразу після звільнення Стівена Габбарда, якого Росія утримувала понад чотири роки та засудила за "найманство".

Нагадаємо, що напередодні Домінік Гашек також розкритикував Дональда Трампа через дизельну угоду із президентом Росії. Він порівняв їхню співпрацю з об'єднанням Гітлера та Сталіна в 1939 році.