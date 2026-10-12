Легенда НХЛ порівняв співпрацю Трампа та Путіна з об'єднанням Гітлера та Сталіна у 1939 році

Дворазовий володар Кубку Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа через дизельну угоду з Володимиром Путіним, провівши історичну аналогію.

Про це колишній хокеїст написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Трамп і Путін об'єдналися, щоб перемогти Україну та розграбувати її територію – так само, як Гітлер і Сталін об'єдналися у 1939 році, щоб захопити Польщу. Проте цього разу результат буде зовсім іншим", – написав Гашек.

Trump and Putin teamed up to defeat Ukraine and plunder its territory, much like Hitler and Stalin teamed up in 1939 to take Poland. This time, however, the outcome will be completely different. https://t.co/HF264cTfWx — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 11, 2026

Зазначимо, що напередодні президенти США та Росії провели розмову. Після неї Трамп оголосив про домовленість відновити постачання російського дизельного палива на світові ринки, вивівши його з-під санкцій.

До того ж американський політик поклав провину за зростання цін на дизель на українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він також заявив, що Україні потрібен "новий лідер, здатний укласти угоду".

Нагадаємо, що напередодні Гашек назвав Дональда Трампа зрадником демократичного світу, якому байдуже на все, окрім власної вигоди.