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Легенда НХЛ порівняв співпрацю Трампа та Путіна з об'єднанням Гітлера та Сталіна у 1939 році

Денис Іваненко — 12 жовтня 2026, 12:18
Легенда НХЛ порівняв співпрацю Трампа та Путіна з об'єднанням Гітлера та Сталіна у 1939 році
Домінік Гашек
Федерація хокею України

Дворазовий володар Кубку Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа через дизельну угоду з Володимиром Путіним, провівши історичну аналогію.

Про це колишній хокеїст написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Трамп і Путін об'єдналися, щоб перемогти Україну та розграбувати її територію – так само, як Гітлер і Сталін об'єдналися у 1939 році, щоб захопити Польщу. Проте цього разу результат буде зовсім іншим", – написав Гашек.

Зазначимо, що напередодні президенти США та Росії провели розмову. Після неї Трамп оголосив про домовленість відновити постачання російського дизельного палива на світові ринки, вивівши його з-під санкцій.

До того ж американський політик поклав провину за зростання цін на дизель на українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він також заявив, що Україні потрібен "новий лідер, здатний укласти угоду".

Нагадаємо, що напередодні Гашек назвав Дональда Трампа зрадником демократичного світу, якому байдуже на все, окрім власної вигоди.

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