Його поплічники – злочинці й терористи: Гашек розкритикував Трампа за поступки Путіну

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа через його позицію щодо війни в Україні та відносини з Росією.

Про це колишній хокеїст написав на своїй сторінці в мережі Х.

"Зрадник демократичного світу. І він зробить те саме щодо США. Якщо це принесе йому особисту вигоду, він зрадить будь-кого – зокрема своїх співгромадян і власну країну", – написав Гашек.

В іншому дописі колишній чеський хокеїст звинуватив президента США в неприязні до демократичних лідерів і байдужості до життів громадян США.

"Трамп ненавидить демократичних лідерів, тому що вони не поділяють його злочинних практик. Його "поплічники" сьогодні – не що інше, як злочинці й терористи, як-от Путін, хоча російська зброя вбивала громадян США в Ірані. Але Трампу байдуже – життя американців також нічого для нього не значать", – заявив Гашек.

Зазначимо, що критика хокеїста пролунала на тлі заяв Трампа щодо Росії та України. Американський президент звинуватив Україну у зростання цін на дизельне паливо через удари по російських нафтопереробних заводах. Крім того, Трамп домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизелю у США.

Раніше повідомлялося, що колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон висловив підтримку Дональду Трампу.