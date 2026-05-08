Якщо буде диво, то заїдемо на ньому в еліту: Христич – про перемогу над Японією у заключному матчі на ЧС-2026

Наставник збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував перемогу над Японією у заключному матчі на ЧС-2026, наголосивши, що команда покращилася, але ще має місце для прогресу.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Десь хвилювалися і пам'ятали, можливо, що було рік тому з Японією. Не дивитись на статистику. Вважаю, що команда прогресує. Минулого ЧС не було голів у більшості, зараз – є. Не було очок у захисників, зараз – є. Команда покращилася, хоча, звичайно, є місце для прогресу.

Оцінка за турнір? 10 очок – це досить непоганий результат для команди, яка лише другий рік у цьому дивізіоні. Ми десь на межі виходу до елітного дивізіону. Це те, де ми й маємо бути, напевно. Усі хочуть до еліти, і таке завдання залишиться, якщо ми залишимося тут. А якщо буде диво, то заїдемо на диві в еліту", – сказав Христич.

Зазначимо, що у першому матчі дня Казахстан у серії булітів переграв Францію.

Закриватиме турнір поєдинок Польща – Литва. Якщо поляки переможуть в основний час, то вони наздоженуть за набраними очками збірну України – в обох по 10 балів. Утім, саме господарі ЧС-2026 вийдуть на другу позицію, оскільки виграли очну зустріч у команди Христича.