Нічого не завершено: нападник збірної України відреагував на поразку від Казахстану на ЧС-2026

Олександр Пересунько висловився про поразку збірної України від Казахстану на чемпіонаті світу в серії булітів.

Його слова передає Суспільне Спорт.

У передостанньому турі дивізіону IA "синьо-жовті" були за крок до сенсації, проте поступились і втратили прохідне до еліти проміжне друге місце у турнірній таблиці групи. Форвард нашої національної команди заявив, що ще нічого не втрачено й команда буде боротись до кінця.

"Були за крок, щоб взяти три очка, але сталося, як сталося. Це хокей. Десь припустилися помилок у серії булітів. Маємо бути трошки кращими на тих кидках, але там важко, тому що лід не заливають, не чистять, і тому все трошки інакше. Але як є, йдемо далі. Попереду ще один матч, нічого не завершено. Будемо грати та перемагати. Казахстан відрізнявся від французів тим, що не був прямолінійним. Так, вони не дуже добре грали в зоні, підіймали третього форварда догори. Було важко грати, але я вважаю, що ми впоралися. Лише трошки не дотягнули", – сказав Пересунько.

В останньому турі Україна зіграє з Японією. Нападник заявив, що "синьо-жовті" налаштовані взяти реванш за поразку минулого року.

"Японія – це така команда, вони набирають обертів матч за матчем. Тому недооцінювати їх за якимись матчам, які ми бачили перед цим, це неправильно. Треба виходити та грати на повну, як ми грали з французами та Казахстаном і перемагати", – резюмував хокеїст.

Зазначимо, що матч між Японією та Україною відбудеться 8 травня. Він розпочнеться о 17:00 за київським часом.