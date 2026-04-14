Японія знову в останній день: збірна України дізналася календар матчів на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 14 квітня 2026, 03:51
Японія знову в останній день: збірна України дізналася календар матчів на чемпіонаті світу
ФХУ

Збірна України з хокею дізналася календар на чемпіонаті світу в дивізіоні IA, який відбудеться з 2 по 8 травня в польському місці Сосновець.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Календар матчі "синьо-жовтих":

  • 02.05.2026. Польща – Україна
  • 03.05.2026. Україна – Литва
  • 05.05.2026. Франція – Україна
  • 07.05.2026. Україна – Казахстан
  • 08.05.2026. Україна – Японія

Франція та Казахстан торік грали в еліті. Казахи востаннє грали у другому за силою дивізіоні в 2019 році. На домашньому турнірі їм вдалося набрати 14 очок і повернутися до еліти.

Збірна Франції грала в найсильнішому дивізіоні з 2007-го. Цього року команда виступала на ОІ-2026, але програла всі 4 поєдинки.

Литва у 2025-му році виграла дивізіон IB, тому замінила команду Румунії.

Колектив Дмитра Христича на ЧС-2025 здолала Польщу з рахунком 4:1. Нещодавно команди грали в Європейському кубку націй, де також вдалося переграти поляків.

Варто зазначити, що тоді збірна України закривала турнір зустріччю з японцями. Для виходу до топ-дивізіону "синьо-жовтим" підходила навіть перемога в овертаймі чи за булітами, але "самураї" сенсаційно перемогли.

Перші два місця вийдуть до найсильнішого дивізіону. Останнє – виліт у нижчий рівень. 

Збірна України з хокею

