Японія знову в останній день: збірна України дізналася календар матчів на чемпіонаті світу
Збірна України з хокею дізналася календар на чемпіонаті світу в дивізіоні IA, який відбудеться з 2 по 8 травня в польському місці Сосновець.
Про це повідомляє Федерація хокею України.
Календар матчі "синьо-жовтих":
- 02.05.2026. Польща – Україна
- 03.05.2026. Україна – Литва
- 05.05.2026. Франція – Україна
- 07.05.2026. Україна – Казахстан
- 08.05.2026. Україна – Японія
Франція та Казахстан торік грали в еліті. Казахи востаннє грали у другому за силою дивізіоні в 2019 році. На домашньому турнірі їм вдалося набрати 14 очок і повернутися до еліти.
Збірна Франції грала в найсильнішому дивізіоні з 2007-го. Цього року команда виступала на ОІ-2026, але програла всі 4 поєдинки.
Литва у 2025-му році виграла дивізіон IB, тому замінила команду Румунії.
Колектив Дмитра Христича на ЧС-2025 здолала Польщу з рахунком 4:1. Нещодавно команди грали в Європейському кубку націй, де також вдалося переграти поляків.
Варто зазначити, що тоді збірна України закривала турнір зустріччю з японцями. Для виходу до топ-дивізіону "синьо-жовтим" підходила навіть перемога в овертаймі чи за булітами, але "самураї" сенсаційно перемогли.
Перші два місця вийдуть до найсильнішого дивізіону. Останнє – виліт у нижчий рівень.