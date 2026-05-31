Перші медалі в історії: збірна Норвегії в овертаймі обіграла Канаду в матчі за "бронзу" ЧС-2026

У неділю, 31 травня, завершується матчами за "бронзу" та "золото" чемпіонат світу з хокею.

У "втішному фіналі" збірна Норвегії сенсаційно обіграла Канаду з рахунком 3:2.

Хокей – ЧС-2026

Матч за третє місце, 31 травня

Канада – Норвегія 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) ОТ

Шайби: Петерсен (7), Сольберг (33), Томас (59, 60), Стен (64)

Кидки: 46:24

Для "полярних ведмедів" це перші медалі чемпіонату світу в історії.

Фаворити грали краще. Вони завдали більше кидків, домінували на вкиданнях (43:16), але норвежці чудово реалізували свої шанси, тому перед останнім періодом мали перевагу в дві шайби.

What a shot from Stian Solberg to give Norway the 2 goal lead 🔥👀 #MensWorlds #IIHF

На початку третьої двадцятихвилинки норвежці могли забивати втретє, але Джет Грівз залишив інтригу в матчі.

Тривалий час "кленове листя" нічого не могли зробити, щоб пробити Хенріка Хаукеланда.

Допомогло лише зняття воротаря. У форматі "6 на 5" вдалося відквитати одну шайбу – відзначився Роберт Томас за 76 секунд до завершення матчу. Він же перевів гру в овертайм за 7 секунд до сирени.

Там норвежці зусиллями Ноа Стена таки вирвали бронзові нагороди.

