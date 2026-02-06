Репетиція перед чемпіонатом світу: збірна України обіграла Польщу в Європейському кубку націй

Сьогодні, 6 лютого, відбулися матчі Європейського кубку націй з хокею.

Зокрема, свій поєдинок провела національна команда України. "Синьо-жовті" першими відкрили рахунок у грі проти Польщі, проте ще до перерви пропустили двічі.

Ключовим став другий період, в якому Україна, зусиллями Мережка та Гребеника, вийшла вперед у зустрічі. А на старті останньої 20-хвилинки "синьо-жовті" закинули четверту шайбу та зняли питання щодо переможця.

В інших матчах Литва програла Іспанії, Австрія розгромила Угорщину, а Велика Британія поступилася Словенії.

Європейський кубок націй

6 лютого

Україна – Польща 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Литва – Іспанія 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Австрія – Угорщина 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Велика Британія – Словенія 2:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Збірна України також зіграє проти Словенії (7 лютого). Зауважимо, що Польща – наш майбутній суперник на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А (зіграємо у травні), а Словенія виступає в елітному Дивізіоні.

Нагадаємо, у першому матчі "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі тричі обіграли команду Румунії. Напередодні українці не втримали перемогу над Великою Британією.