Визначилися півфінальні пари 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату світу

Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу з хокею. До матчів 1/2 фіналу дісталися: Швеція, США, Чехія та Фінляндія.

У першому матчі за право вийти до фіналу відбудеться скандинавське дербі. Гра пройде 4 січня о 22:30 за київським часом.

В іншій грі зійдуться чехи, які другий рік поспіль в 1/4 фіналі вибили Канаду, зі збірною США, яка не мала проблем зі швейцарцями.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

1/2 фіналу, 4 січня

22:30 Швеція – Фінляндія

02:30 США – Чехія

ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, і триватиме до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Напередодні відбувся матч між Казахстаном та Німеччиною за право залишитися в ТОП-Дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею.