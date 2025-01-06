США в овертаймі вирвали перемогу над Фінляндією в фіналі молодіжного ЧС

Молодіжна збірна США з хокею обіграла однолітків з Фінляндії в фіналі чемпіонаті світу з хокею серед гравців до 20 років.

Фіни доволі швидко вийшли вперед, і пропустивши одну шайбу у відповідь, зуміли забити ще та втримати мінімальне лідерство після першого періоду.

У другій 20-хвилинці "леви" збільшили свою перевагу, однак американці за дві хвилини закинули дві шайби та відновили паритет, який зберігся до овертайму.

Влучний кидок Тедді Стіги став "золотим" та приніс збірній США другу поспіль перемогу на молодіжному чемпіонаті світу з хокею. Для американської команди U-20 – це перший успішний захист титул в історії.

Зазначимо, що молодіжна збірна Фінляндії востаннє вигравала чемпіонат світу ще у 2019 році.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

Фінал, 6 січня

США U-20 – Фінляндія U-20 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 7:13 Кійскінен, 1:1 – 12:04 Гейгенс, 1:2 – 13:03 Уронен, 1:3 – 24:52 Пієнініємі, 2:3 – 37:38 Сводоба, 3:3 – 39:31 Гатсон, 4:3 – ОТ Стіга

Напередодні збірна Чехії в затяжній серії булітів змогла перемогти Швецію в матчі за бронзові нагороди молодіжного чемпіонату світу.