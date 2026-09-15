5 команд, 4 дні, один трофей: прев’ю Кубку України з хокею

На вулиці вже далеко не літня погода, а це означає, що поступово свій сезон розпочинають і зимові види спорту.

Звичайно, до старту біатлону, лижних перегонів, ковзанярських змагань та інших дисциплін ще є час. А ось для хокею – саме той момент. У багатьох європейських країнах уже стартували національні чемпіонати та Ліга чемпіонів, де капітан збірної України встиг навіть відзначитися закинутими шайбами проти Регле, Фрібура та Бордо.

Та своє завжди цікавіше.

В Україні новий хокейний сезон традиційно розпочинається з Кубку. Цього року за трофей імені Анатолія Хорзова змагатимуться п'ять команд. Турнір триватиме чотири дні в Кременчузі, а його переможець визначиться 19 вересня.

Про історію змагань, формат цьогорічного розіграшу, команди-учасниці та головних фаворитів – у матеріалі.

Кубок України з хокею: історія турніру

Вперше Кубок України з хокею розіграли у 2007 році. У дебютному турнірі взяли участь шість команд, а першим володарем трофея став київський Сокіл.

На груповому етапі столичний клуб не залишив суперникам жодних шансів – Донбас був розгромлений із рахунком 18:2, а АТЕК поступився 1:9.

Фінальний матч також вийшов результативним. Сокіл упевнено переміг Беркут – 7:3. Цікаво, що дві останні шайби фіналу Беркут забив уже в заключні хвилини зустрічі.

Хокей – фінал Кубку України 2007

Сокіл – Беркут – 7:3 (4:1, 2:0, 1:2)

Шайби: Гунько (1), С. Черненко (5), Бобкін (13), Кириченко (13), Панченко (34), Матвійчук (38), Бондарєв (50) – Савицький (3, 59, 60).

Другого володаря Кубка України довелося чекати дуже довго. Наступний розіграш відбувся лише через 15 років – у січні 2022-го.

Сокіл – переможець Кубку України сезону-2021/22 ФХУ

На арені "Айсберг" у Кременчуці київський Сокіл без особливих проблем здолав господарів майданчика – 4:1.

У Кременчуці відбулися й наступні два розіграші турніру. У 2023 році господарі нарешті взяли реванш – Кременчук переміг Сокіл у фіналі з рахунком 4:3.

А от наступного року фінальна пара стала дещо несподіваною. Новостворений Шторм із рахунком 6:0 розгромив Тризуб і вперше у своїй історії завоював Кубок України.

Минуло лише два роки, а обох фіналістів того матчу вже немає серед учасників цьогорічного турніру. Це ще один показник того, наскільки стрімко змінюється український клубний хокей. Ніхто не здивується, якщо через рік свій професійний статус втратить і хтось з учасників ниніщнього розіграшу.

Минулорічний розіграш відбувся в Одесі. Кременчук тоді продемонстрував бездоганний результат – чотири перемоги у чотирьох матчах і загальна різниця закинутих та пропущених шайб 27:1.

Таким чином, Сокіл та Кременчук наразі є дворазовими володарями Кубка України. Саме ці команди можна назвати головними фаворитами й цьогорічного розіграшу.

Кубок України – 2026: формат і розклад

За трофей змагатимуться п'ять команд, які за підсумками жеребкування були розподілені на дві групи.

У групі А зіграють Кременчук, Дніпро та Одещина. Команди проведуть по одному матчу одна з одною, після чого визначиться переможець групи.

У групі Б опинилися лише дві команди – київський Сокіл та Шершні з Богуслава. Вони двічі зустрінуться між собою, а за підсумками цих зустрічей буде визначено другого фіналіста.

Такий формат пояснюється кількістю учасників – замість класичної повноцінної групової стадії організаторам довелося розподілити команди нерівномірно.

Розклад матчів Кубку України.

16 вересня, 17:30: Кременчук – Дніпро (Група А)

Кременчук – Дніпро (Група А) 17 вересня, 12:00: Дніпро – Одещина (Група А)

Дніпро – Одещина (Група А) 17 вересня, 17:30: Сокіл – Шершні (Група Б)

Сокіл – Шершні (Група Б) 18 вересня, 12:00: Шершні – Сокіл (Група Б)

Шершні – Сокіл (Група Б) 18 вересня, 17:30: Одещина – Кременчук (Група А)

Одещина – Кременчук (Група А) 19 вересня, 12:00: Фінал змагань, у якому зійдуться переможці груп.

Сокіл – фаворит із запасом

Якщо оцінювати учасників Кубка України суто за складом, досвідом і якістю гри, то Сокіл виглядає фаворитом із досить відчутним запасом. Кияни виграли чемпіонат України-2025/26, причому в регулярному сезоні набрали 74 очки у 28 матчах, а у фінальній серії розібралися з Кременчуком 4:1.

Тепер у команди Олега Шафаренка ще й зовсім інший виклик – паралельний виступ у польській лізі разом із Сяноком.

facebook.com/hcsokil

Це історія, яка додає клубу матчів, але як відомо Санок-Сокіл попросив керівників чемпіонату Польщі перенести матчі проти Заглебме (18 вересня) та Унії (20 вересня) на більші пізні дати. Це говорить лише про те, що на Кубок столичні захочуть привезти найсильніших українців.

Чемпіон України має найкращий баланс досвіду, майстерності та глибини складу. З високою вірогідністю, Сокіл вперше з 2022-го підніме 14-кілограмову чашу переможців.

Кременчук. Домашня арена, але склад слабший

Кременчук підходить до турніру в статусі чинного володаря трофею, а ще грає вдома – і це вже серйозний аргумент.

Торік команда в Одесі пройшлася по турніру майже без спротиву, завершивши фінал із Соколом розгромом 6:0. Але цього разу ситуація виглядає менш комфортною.

Уже навесні давалося взнаки, що в ростері є занадто сильна прогалина: є з десяток досвідчених хокеїстів, а решта – молодь до 20 років. Через це друга половина чемпіонату вийшла не найкращою, а фінал проти Сокола фактично одностороннім.

@kremenchuk_hc

Влітку відбулася ще й тренерська зміна – клуб припинив співпрацю з Андрієм Срюбком. Особливо не вистачатиме клубу з Полтавської області Едуарда Захарченка та Єгора Безуглого, які були мобілізовані до лав ЗСУ.

Утім, списувати Кременчук зарано. Спаринги з Одещиною (4:2, 7:0) підтверджують, що характер і зіграність нікуди не зникли.

Одещина. Третя сила?

Одещина – мабуть, найцікавіший кандидат на роль третьої сили турніру. Минулого сезону одесити посіли третє місце в регулярному чемпіонаті, хоча в плейоф поступилися Кременчуку без особливих шансів.

З іншого боку, команда вже має певний досвід матчів проти лідерів і точно не виглядає випадковим учасником. Ба більше – в інтерв'ю "Чемпіону" Сергій Бабинець обіцяв, що клуб зробить усе, щоб покращити власні результати.

Тут, щоправда, є нюанс: ростер фактично залишився без серйозних змін. Це може бути і плюсом, і мінусом. З одного боку, гравці добре знають одне одного, але Шершні та Дніпро на папері виглядають значно конкурентніше за Крижинку та Шторм.

ХК Кременчуг

Заявку Одещини ще не опублікували на сайті ФХУ.

Шершні з присмаком Київ Кепіталз

Хокей у Богуславі розвивається вже понад 10 років, але цього сезону місто вперше буде представлено на професійному рівні. Аж шкода, що їхнім опонентом буде саме Сокіл...

Називати Шершнів зовсім сирим проєктом точно не варто. Команду очолив Вадим Шахрайчук – колишній гравець і головний тренер збірної України. Йому не потрібно пояснювати, що таке український хокей.

Свого часу він стояв біля витоків Київ Кепіталз, а тепер частину знайомих облич з київського клубу отримав уже в Богуславі. Один із найбільш помітних прикладів – Ярослав Панченко, Нікіта Лєсніков, Денис Плесовських та Олександр Валькун.

Були чутки, що до команди приєднаються і чеський воротар Радек Хаас та канадець Сем Ху – ключові виконавці Кепіталз у "срібному" сезоні-2024/25. Утім, їх підписати не вдалося.

Досвідчені гравці можуть одразу задати потрібний рівень вимог. Підтверджується це і результатами спарингу з херсонським Дніпром – 6:4 та 4:1.

Повернення після річної паузи

Херсонський клуб провів рік на паузі на професійному рівні, зате за цей час молодіжна команда виграла МХЛ. Це хороший сигнал, але тут важливо не перебільшувати значення такого результату. МХЛ – це все ж зовсім інший рівень, і дорослий чемпіонат України чи то Кубок вимагатиме від молодих хокеїстів значно більшої фізичної та тактичної зрілості.

До складу додалося кілька досвідченіших виконавців, команда пройшла підготовку, зокрема проводила збори в Чехії. Але говорити про фінал Кубка як про реалістичну мету поки складно.

Для Дніпра цей турнір радше стане перевіркою, який реальний рівень колективу.

Де дивитися

Поєдинки турніру транслюватимуться на офіційному YouTube-каналі Федерації хокею України (ФХУ).