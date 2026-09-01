Санок оголосив про підписання 10 поляків, які гратимуть за Сокіл

Клуб Санок, який у сезоні-2026/27 гратиме у співпраці з київським Соколом, оголосив про підписання 10 польських хокеїстів.

Про це повідомила клубна пресслужба. Деталі додає портал Hokej.net. На офіційних ресурсах української команди ще не з'явилося жодної інформації.

Зазначимо, що для участі в польському чемпіонаті кожна команда має мати в заявці щонайменше 10 місцевих гравців.

Новачками Санок-Сокіл стали: Адам Савіцький, Алекс Менц, Арцьом Камєнєв, Ян Кшижек, Кацпер Нємчик, Кристіан Лісовский, Марсель Карнас, Міхал Старостяк, Мілош Новорита, Оскар Бежероцький.

Найдосвідченішим гравцем цієї групи є Мілош Новорита. 27-річний захисник минулого сезону грав за Краковію, а раніше багато років грав за Унію Освенцим. Він вигравав чемпіонат Польщі з командою Унія, а також викликався до лав збірної Польщі.

Решта оголошених гравців також нещодавно брали участь у підготовці команди на "Арені Санок". Серед них кілька молодих випускників місцевої хокейної школи.

Нагадаємо, Сокіл уже розпочав підготовку до нового сезону. Команда провела три товариські гри. Спочатку підопічні Олега Шафаренка програли Унії з рахунком 3:5, а потім сталися розгромні поразки від Полонії (0:7) та Торуня (0:6).