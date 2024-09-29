Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем Кубку України

Сьогодні, 29 вересня, відбувся фінальний матч Кубку України з хокею між одеським Штормом та київським Тризубом.

У напруженому поєдинку одеський Шторм із розгромним рахунком переміг київський Тризуб. Кияни не змогли впоратися з активними атаками одеситів, а також забракло реалізації моментів, які могли б вплинути на фінальний результат зустрічі. Дублями за Шторм відзначилися Дмитро Кобильник та Микита Сидоренко.

Кубок України – хокей

Фінал, 29 вересня

Шторм (Одеса) – Тризуб (Київ) 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Кобильник (більшість), 2:0 – Сидоренко, 3:0 – Омельчук, 4:0 – Сидоренко, 5:0 – Крикля, 6:0 – Кобильник.

Для обох команд вихід у фінал турніру став історичним досягненням. Зазначимо, що одеська команда практично повністю складається з минулорічного складу херсонського Дніпра, який у сезоні-2023/24 посів третє місце в УХЛ.

Вперше Кубок України з хокею пройшов у 2007 році, тоді його володарем став київський Сокіл. Другий розіграш відбувся після 14-річної перерви. Кияни знову здобули тріумф у фінальному поєдинку. У 2023 році трофей завоював Кременчук.

Нагадаємо, напередодні Тризуб у півфіналі знищив Дніпро, а Шторм сенсаційно обіграв чинного володаря трофея – Кременчук.