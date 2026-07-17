Сергій Бабинець: Одещина буде боротися в кожному матчі за перемогу

Незадовго до старту сезону-2025/26 на хокейній мапі України з'явився новий клуб – ХК Одещина.

Менеджером клубу став 10-разовий чемпіон України Сергій Бабинець. Ба більше – він навіть відновив кар'єру хокеїста та досить результативно себе проявив після річної паузи: за 32 поєдинки закинув 10 шайб і віддав 15 результативних передач.

Кілька тижнів тому стало відомо, що з нового сезону 38-річний ексфорвард збірної України став головним тренером команди.

Ми поцікавилися, наскільки складно було перейти на нову роль, чи планує він знову вийти на лід, а також запитали про формування складу та цілі Одещини на новий сезон.

– Чи складно було наважитися перейти з ролі функціонера-гравця на посаду головного тренера Одещини?

– Скажу так: де-факто тренером я був і минулого сезону, але де-юре став ним зараз – буду очолювати клуб наступного сезону. Коли створювався хокейний клуб Одещина, просто не вистачало гравців. Усе вирішилося у вересні, а сезон стартував уже в жовтні. Тому я дістав ковзани з цвяха, взув їх і пішов грати.

Чесно, не думав, що відіграю весь сезон. Скажімо так, відчув смак гри, тому провів його повністю, щось та й зробив.

Утім, гадаю, що минулого сезону тренерської діяльності в мене було набагато більше. Разом із Дмитром Цимбалом ми готували команду, розбирали тактичні дії, проводили збори перед нашими матчами. Тож ще в сезоні-2025/26 я був тренером.

Зараз я розумів, що в нас є колектив, будуть хороші новачки, молоді хлопці, які зможуть мене замінити. Тепер я перейду на повноцінну тренерську діяльність. Думаю, що цілком до цього готовий.

ХК Одещина

– Як показала ваша результативність у попередньому сезоні, ви цілком заслужено отримували б ігрові хвилини й у новому. Тепер як: виключно головний тренер чи все-таки ще будете й гравцем?

– Я дуже сподіваюся, що все-таки вже закінчив із хокеєм як гравець (посміхається – прим.). Так, сили є, але все одно травми, травма коліна, дві операції – вони дають про себе знати.

У мене є робота не лише менеджерська та тренерська в ХК Одещина. Я також директор школи з фігурного катання. Поєднувати все це дуже-дуже важко.

Сподіваюся, що буду сфокусований лише на тренерстві. І, повторюся, є молоді хлопці, які зможуть мене замінити.

Пригадую момент, коли я був 18-19-річним хлопцем, стукав у двері першої команди київського Сокола, але головний тренер Олександр Юрійович Сеуканд довіряв більш досвідченим гравцям. Так, вони мали більше досвіду, може, грали краще. Мені в той момент була необхідна ігрова практика з сильними командами, але я, можна сказати, просто дивився матчі, а не грав.

Зараз не треба робити таких помилок усім нам. Треба довіряти молоді, треба давати їй грати. Саме під час матчів вони мають змогу розвивати свій талант, і, думаю, для них це дуже важливо.

ФХУ

– Ваш клуб уже підтвердив кілька перепідписань. Якщо заглянути в майбутнє, наскільки сильно зміниться склад Одещини порівняно з попереднім сезоном? І чи будуть у команді легіонери, адже торік були і Радек Хаас, і кілька канадців?

– Так, можна сказати, ми перепідписали десь 80-85% гравців. Я та Антон Росляков перейшли на тренерську роботу. Гадаю, що посилимося ще кількома хорошими гравцями з чемпіонату України.

Як варіант, якщо будуть хороші легіонери, які захочуть приїхати, – ми розглянемо й такий варіант. Легіонери мають бути значно сильнішими за українців. Якщо вони будуть такого самого рівня, то, гадаю, в них немає потреби.

Пам'ятаю, коли я грав за кордоном, то нам завжди казали, що іноземець має бути кращим за місцевих гравців. У нас така сама клубна політика: якщо легіонер сильніший – лише тоді може залишитися в складі.

ХК Одещина

– Можливо, ще рано забігати наперед, але все-таки: чи можна сказати, що тепер ціль Одещини – боротьба за чемпіонство?

– Знаєте, геть амбітних планів боротися за чемпіонство, напевно, керівництво перед нами не ставитиме. Але, безумовно, буде ціль покращити свої результати.

Минулого сезону ми посіли третє місце. Зрозуміло, що треба рухатися далі. Хочеться прагнути більшого. Повірте, наша команда буде боротися в кожному матчі за перемогу, а наприкінці сезону будемо дивитися на результати.

Наш тренерський штаб, до якого долучився й Дмитро Якушин, сильний та амбітний. У нас хороші гравці, тому я впевнений, що ми зможемо створити колектив, який боротиметься за найвищі цілі. Я вірю у свою команду.