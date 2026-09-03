Сокіл підписав контракт із воротарем збірної Латвії

Клуб Санок, який у сезоні-2026/27 гратиме у співпраці з київським Соколом, оголосив про підписання воротарів Ерікса Вітолса та Домініка Бучека.

Про це повідомила клубна пресслужба. Деталі додає портал Hokej.net.

Латвієць буде виступати за команду під №70, поляк взяв собі №30 на джерсі. Терміни угоди не афішуються.

25-річний Вітолс минулий сезон розпочинав у словацькій Банській Бистриці, а завершував за Тихи. Разом із цим клубом став чемпіоном Польщі.

Щоправда, Ерікс був дублером Томаша Фучека – основного голкіпера збірної Польщі. У плейоф латвієць відіграв 3 гри, пропустивши три шайби. Відсоток сейвів – 96,1%.

За кар'єру виступав за Динамо Рига, ХК Рига, Земгале, фінські КеуПа та ЮУП.

У 2022-му дебютував за збірну Латвії. На ЧС-2024 відіграв 1 гру. Загалом за національну команду своєї країни Ерікс провів 21 матч.

23-річний Бучек лише у сезоні-2025/26 дебютував в елітній лізі Польщі. До цього він виступав за різні колективи з другого за силою дивізіону. Домінік є вихованцем школи хокею міста Санок.

Зазначимо, що на контракті з киянами перебувають воротарі Олег Петров і Данило Макаренко.

В інтерв'ю "Чемпіону" кілька тижнів тому директор Сокола Вячеслав Лецкан говорив, що клуб виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі. З великою вірогідністю, Вітолс і Бучек виступатимуть лише за проєкт Санок-Сокіл.