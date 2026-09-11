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Від Харкова до Одещини: як операція "Карфаген" зачепила український спорт

Микола Дендак — 11 вересня 2026, 12:00
ФК Харків
Від Харкова до Одещини: як операція Карфаген зачепила український спорт

Динамо брати Суркіси, Шахтар Рінат Ахметов, Дніпро – Ігор Коломойський. У футболі особливо помітно, наскільки наш спорт залежний від грошей своїх власників.

Клуби можуть за кілька років дорости до найвищого рівня, якщо у цьому зацікавлене керівництво. І ще швидше зникнути зі спортивної мапи України щойно команда набридне.

Або як тільки власника притиснуть інші проблеми.

Як це було не так давно з Карпатами, коли Димінський після смертельного ДТП втік з України та втратив цікавість до легендарного клубу. Зараз "леви" відродилися, вже за гроші Матківського.

Ця залежність величезна проблема. Особливо, коли фінансування відбувається "брудними" грошима. А раз по раз виявляється, що інвесторами виступають саме сумнівні особистості, до походження коштів яких виникають питання.

Ось зараз, наприклад, в НАБУ та САП в межах операції "Карфаген" заявили про причетність 28-річного президента ФК Харків (колишній Металіст 1925) Богдана Бойка до масштабної схеми "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

У цій же справі засвітився й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який тісно пов'язаний з хокейним клубом Одещина.

Олег Кіпер
Олег Кіпер
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Роль Бойка та Кіпера в українському спорті

Богдан Бойко зайшов у великий спорт у 2023 році разом із засновником WhiteBIT Володимиром Носовим, ставши співвласником та основним інвестором харківського Металіста 1925. Президентом клубу став 30 липня 2025-го.

Олег Кіпер не є власником чи керівником ХК Одещина, проте важко переоцінити його вплив на команду, створену лише у 2025 році.

По-перше, клуб створили саме з ініціативи Кіпера, по-друге, він всіляко допомагає команді (про що каже, наприклад, головний тренер команди Сергій Бабинець), відвідує тренування, матчі.

Тому не дивно, що в спортивних колах його часто називають "тіньовим бенефіціаром" Одещини.

Олег Кіпер
Олег Кіпер
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Як саме Бойко і Кіпер згадуються в плівках "Карфагену"

6 вересня Вищий антикорупційний суд відправив до СІЗО Сергія Кропиву заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора за підозрою в "кришуванні" кол-центрів та легалізації майна на понад 89 млн гривень.

Того ж дня заступник начальника відділу САП Микола Карась заявив, що одним з фігурантів справи є Бойко.

"З цією особою відбувалася безпосередня координація, яка стосувалася діяльності кол-центрів. Комунікація стосовно конкретних адрес, конкретних комунікацій щодо виконання міжнародних правових доручень.

Враховуючи зараз відкриту стадію, ми будемо розслідувати і встановлювати конкретні випадки, конкретні факти, конкретні офіційні документи, запити, які будуть підтверджувати цю інформацію", сказав Карась.

Зокрема, до справи долучили кілька розмов між Кропивою та Бойком. Наприклад, цю від 19 березня 2026 року:

"Так, Бодічка, алло. Братан, та ні, все нормально. Я ось розмовляв з ДСР (Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції), мені говорять, точніше з поліцейськими. Мені кажуть, що у ДСР в розшуку нічого немає по цьому регіону. Там все поставлено на hold. Навіть що було, все що є. Поки немає у мене підтверджень що щось звідти щось…".

Богдан Бойко
Богдан Бойко
ФК Харків

Або розмову від 5-6 травня 2026-го, де Кропива та Бойко обговорювали план з усунення конкурента:

"Там ці казахи телефонували, вони готові винести цю "погану людину". Але вони хочуть, щоб ми звернулися до них з міжнародним правовим дорученням. Якщо від нас є якийсь чувак, який напише тут заяву, але треба подумати яку, через рекламу або всього іншого, давай запустимо це. Подумай, відшукай чувака", просив Кропива 5 травня.

"Да, Бодь? Бодічка, привіт, братан! Ти взагалі як? Я стосовно того, кого ми хотіли? Ми Івахненка хотіли викликати? Ми ж тоді і в рапорті пишемо, що директор цей Івахненко? Добре, дякую. Братан, все добре? Ти їдеш, допомога потрібна? В Монако? В Лісабон галімий? Зрозумів тебе", продовжили тему вже наступного дня.

Також, за даними слідства, Кропива консультував президента ФК Харків, як поводитися під час допитів, і попереджав про обшуки у кол-центрах.

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З тим-таки Кропивою пов'язаний і Олег Кіпер голова Одеської ОВА, у якого в межах операції були проведені обшуки та вилучений телефон. Так, у 2024 році, за часів керівництва Кіпера, Кропива обіймав посаду заступника голови ОВА і відповідав за цифровий розвиток і трансформацію. Згідно з записами, опублікованими в межах операції, вже тоді займався незаконною діяльністю.

Олег Кіпер з ХК Одещина
Олег Кіпер з ХК Одещина
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До того ж Кіпер тривалий час працював у прокуратурі Києва з Марією Вдовиченко вже колишньою першою заступницею генерального прокурора, яка також фігурує у справі. Під час обшуків у Вдовиченко були виявлені матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими.

Яка роль Кіпера у справі?

Наразі він не є підозрюваним. Але, згідно з матеріалами прослуховування, Кіпер попередив Сергія Кропиву про можливі проблеми та розслідування правоохоронців, після чого Кропива наказав своїй "Музі" Єлизаветі Івахненко видалити з соцмереж усі фотографії з демонстрацією розкішного життя.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, 8 вересня на тлі скандалу Олег Кіпер написав заяву на звільнення з посади голови Одеської обласної військової адміністрації. Додамо, що Кіпер наразі не давав жодних коментарів ні щодо справи "Карфаген", ні щодо інформації про відставку.

Що відповів Бойко?

Натомість свою відповідь одразу ж після звинувачень дав Богдан Бойко заяву президента ФК Харків опублікували на сайті клубу, де той заперечив свою причетність до діяльності кол-центрів.

"Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян.⠀

Вважаю принципово важливим наголосити: сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам та обставинам має надавати виключно суд у встановленому законом порядку".

Богдан Бойко
Богдан Бойко
ФК Харків

Що чекає на Харків та Одещину?

Харкову пережити втрату президента буде важко. За словами журналіста Михайла Співаковського, наразі бюджет клубу складає 30 мільйонів майже в 10 разів більше, ніж за часів його попередника.

Відтак, втрата головного інвестора може поставити хрест на майбутньому амбіційної команди. Як це було свого часу з Дніпром Коломойського, Металістом Курченка чи Карпатами Димінського.

"Якщо Богдана Бойка як президента ФК Харків просто обнулять та приберуть з публічної площини, то по факту це означає майже напевне припинення існування клубу. Особисто в мене є враження, що Носов цю історію, принаймні на тих нагальних обертах, на яких існує футбольний клуб Харків, просто не потягне".

Так само ризикує зникнути й Одещина. Доречно буде процитувати частину інтерв'ю Чемпіона з Бабинцем після створення команди у 2025-му:

– Ви прекрасно знаєте, що клуби в Україні сьогодні є, а завтра їх немає. Часто вони існують по 2-3 роки, а потім зникають. Чи є внутрішнє відчуття, що Одещина – це всерйоз і надовго?

– Так, на 100% є таке відчуття. Саме тому я тут, саме тому впевнений у цьому проєкті і налаштований амбітно. Є підтримка області – це не просто приватний клуб. Нам допомагають керівники Одеської обласної військової адміністрації: Олег Олександрович Кіпер і перший заступник голови ОВА Олександр Олександрович Харлов.

Вони опікуються командою, допомагають, створюють умови, приходять на матчі. Це додає оптимізму. Ми віримо, що команда створена не на рік – ми йдемо надовго…

Далеко не факт, що новий голова ОВА підтримуватиме команду так само, як це робив Кіпер… та й чи підтримуватиме взагалі.

ФК Харків ХК Одещина