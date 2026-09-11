Від Харкова до Одещини: як операція "Карфаген" зачепила український спорт

Динамо – брати Суркіси, Шахтар – Рінат Ахметов, Дніпро – Ігор Коломойський. У футболі особливо помітно, наскільки наш спорт залежний від грошей своїх власників.

Клуби можуть за кілька років дорости до найвищого рівня, якщо у цьому зацікавлене керівництво. І ще швидше зникнути зі спортивної мапи України – щойно команда набридне.

Або як тільки власника притиснуть інші проблеми.

Як це було не так давно з Карпатами, коли Димінський після смертельного ДТП втік з України та втратив цікавість до легендарного клубу. Зараз "леви" відродилися, вже за гроші Матківського.

Ця залежність – величезна проблема. Особливо, коли фінансування відбувається "брудними" грошима. А раз по раз виявляється, що інвесторами виступають саме сумнівні особистості, до походження коштів яких виникають питання.

Ось зараз, наприклад, в НАБУ та САП в межах операції "Карфаген" заявили про причетність 28-річного президента ФК Харків (колишній Металіст 1925) Богдана Бойка до масштабної схеми "кришування" мережі шахрайських кол-центрів.

У цій же справі засвітився й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який тісно пов'язаний з хокейним клубом Одещина.

Олег Кіпер facebook

Роль Бойка та Кіпера в українському спорті

Богдан Бойко зайшов у великий спорт у 2023 році разом із засновником WhiteBIT Володимиром Носовим, ставши співвласником та основним інвестором харківського Металіста 1925. Президентом клубу став 30 липня 2025-го.

Олег Кіпер не є власником чи керівником ХК Одещина, проте важко переоцінити його вплив на команду, створену лише у 2025 році.

По-перше, клуб створили саме з ініціативи Кіпера, по-друге, він всіляко допомагає команді (про що каже, наприклад, головний тренер команди Сергій Бабинець), відвідує тренування, матчі.

Тому не дивно, що в спортивних колах його часто називають "тіньовим бенефіціаром" Одещини.

Олег Кіпер facebook

Як саме Бойко і Кіпер згадуються в плівках "Карфагену"

6 вересня Вищий антикорупційний суд відправив до СІЗО Сергія Кропиву – заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора – за підозрою в "кришуванні" кол-центрів та легалізації майна на понад 89 млн гривень.

Того ж дня заступник начальника відділу САП Микола Карась заявив, що одним з фігурантів справи є Бойко.

"З цією особою відбувалася безпосередня координація, яка стосувалася діяльності кол-центрів. Комунікація стосовно конкретних адрес, конкретних комунікацій щодо виконання міжнародних правових доручень. Враховуючи зараз відкриту стадію, ми будемо розслідувати і встановлювати конкретні випадки, конкретні факти, конкретні офіційні документи, запити, які будуть підтверджувати цю інформацію", – сказав Карась.

Зокрема, до справи долучили кілька розмов між Кропивою та Бойком. Наприклад, цю – від 19 березня 2026 року:

"Так, Бодічка, алло. Братан, та ні, все нормально. Я ось розмовляв з ДСР (Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції), мені говорять, точніше з поліцейськими. Мені кажуть, що у ДСР в розшуку нічого немає по цьому регіону. Там все поставлено на hold. Навіть що було, все що є. Поки немає у мене підтверджень що щось звідти щось…".

Богдан Бойко ФК Харків

Або розмову від 5-6 травня 2026-го, де Кропива та Бойко обговорювали план з усунення конкурента:

"Там ці казахи телефонували, вони готові винести цю "погану людину". Але вони хочуть, щоб ми звернулися до них з міжнародним правовим дорученням. Якщо від нас є якийсь чувак, який напише тут заяву, але треба подумати яку, через рекламу або всього іншого, давай запустимо це. Подумай, відшукай чувака", – просив Кропива 5 травня.

"Да, Бодь? Бодічка, привіт, братан! Ти взагалі як? Я стосовно того, кого ми хотіли? Ми Івахненка хотіли викликати? Ми ж тоді і в рапорті пишемо, що директор – цей Івахненко? Добре, дякую. Братан, все добре? Ти їдеш, допомога потрібна? В Монако? В Лісабон галімий? Зрозумів тебе", – продовжили тему вже наступного дня.

Також, за даними слідства, Кропива консультував президента ФК Харків, як поводитися під час допитів, і попереджав про обшуки у кол-центрах.

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З тим-таки Кропивою пов'язаний і Олег Кіпер – голова Одеської ОВА, у якого в межах операції були проведені обшуки та вилучений телефон. Так, у 2024 році, за часів керівництва Кіпера, Кропива обіймав посаду заступника голови ОВА і відповідав за цифровий розвиток і трансформацію. Згідно з записами, опублікованими в межах операції, вже тоді займався незаконною діяльністю.

Олег Кіпер з ХК Одещина facebook

До того ж Кіпер тривалий час працював у прокуратурі Києва з Марією Вдовиченко – вже колишньою першою заступницею генерального прокурора, яка також фігурує у справі. Під час обшуків у Вдовиченко були виявлені матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими.

Яка роль Кіпера у справі?

Наразі він не є підозрюваним. Але, згідно з матеріалами прослуховування, Кіпер попередив Сергія Кропиву про можливі проблеми та розслідування правоохоронців, після чого Кропива наказав своїй "Музі" Єлизаветі Івахненко видалити з соцмереж усі фотографії з демонстрацією розкішного життя.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, 8 вересня на тлі скандалу Олег Кіпер написав заяву на звільнення з посади голови Одеської обласної військової адміністрації. Додамо, що Кіпер наразі не давав жодних коментарів ні щодо справи "Карфаген", ні щодо інформації про відставку.

Що відповів Бойко?

Натомість свою відповідь одразу ж після звинувачень дав Богдан Бойко – заяву президента ФК Харків опублікували на сайті клубу, де той заперечив свою причетність до діяльності кол-центрів.

"Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян.⠀ Вважаю принципово важливим наголосити: сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам та обставинам має надавати виключно суд у встановленому законом порядку".

Богдан Бойко ФК Харків

Що чекає на Харків та Одещину?

Харкову пережити втрату президента буде важко. За словами журналіста Михайла Співаковського, наразі бюджет клубу складає 30 мільйонів – майже в 10 разів більше, ніж за часів його попередника.

Відтак, втрата головного інвестора може поставити хрест на майбутньому амбіційної команди. Як це було свого часу з Дніпром Коломойського, Металістом Курченка чи Карпатами Димінського.

"Якщо Богдана Бойка як президента ФК Харків просто обнулять та приберуть з публічної площини, то по факту це означає майже напевне припинення існування клубу. Особисто в мене є враження, що Носов цю історію, принаймні на тих нагальних обертах, на яких існує футбольний клуб Харків, просто не потягне".

Так само ризикує зникнути й Одещина. Доречно буде процитувати частину інтерв'ю Чемпіона з Бабинцем після створення команди у 2025-му:

– Ви прекрасно знаєте, що клуби в Україні сьогодні є, а завтра їх немає. Часто вони існують по 2-3 роки, а потім зникають. Чи є внутрішнє відчуття, що Одещина – це всерйоз і надовго? – Так, на 100% є таке відчуття. Саме тому я тут, саме тому впевнений у цьому проєкті і налаштований амбітно. Є підтримка області – це не просто приватний клуб. Нам допомагають керівники Одеської обласної військової адміністрації: Олег Олександрович Кіпер і перший заступник голови ОВА Олександр Олександрович Харлов. Вони опікуються командою, допомагають, створюють умови, приходять на матчі. Це додає оптимізму. Ми віримо, що команда створена не на рік – ми йдемо надовго…

Далеко не факт, що новий голова ОВА підтримуватиме команду так само, як це робив Кіпер… та й чи підтримуватиме взагалі.