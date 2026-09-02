Cуперник збірної України на чемпіонаті світу призначив нового головного тренера

Збірна Німеччини з хокею отримала нового головного тренера. Ним став 41-річний фахівець Андре Ранкель.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею Німеччини.

Ранкель замінить Гарольда Крайса, який був у національній команді з 2023 року, але був звільнений цього літа.

Під керівництвом Крайса німці вибороли "срібло" на чемпіонаті світу 2023 року, роком пізніше фінішували шостими, але протягом останніх двох років не змогли вийти до плейоф за підсумками групового етапу.

Ранкель провів усю свою ігрову кар'єру в берлінському Айсбарені, де він грав з 2003 по 2020 рік, будучи капітаном команди протягом останніх шести сезонів.

В якості хокеїста грав за збірну Німеччини з 2006 по 2013 рік. На його рахунку 7 чемпіонатів світу та участь в Олімпійських іграх 2010.

Андре розпочав свою тренерську кар'єру три роки тому ассистентом в Айсбарені, а згодом став головним тренером збірної Німеччини до 18 років.

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Чемпіонат світу 2027 року відбудеться у німецьких містах Мангейм та Дюсельдорф з 14 по 30 травня. Збірна Німеччини буде одним із суперників збірної України на груповому етапі. До групи А також потрапили: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Австрія, Латвія та Словенія.