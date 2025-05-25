Швейцарія – США: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу
Сьогодні, 25 травня, відбудеться фінал чемпіонату світу з хокею. У вирішальному матчі зійдуться збірні Швейцарії та США.
Фінал відбудеться на "Avicii Arena" у Стокгольмі. Початок – 21:20.
Пряма трансляція буде показана на каналі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.
Команди без проблем пробилися до великого фіналу. Збірна США впевнено розібралася зі збірною Швеції і стала першим учасником вирішального матчу.
У другому півфіналі Швейцарія закинула 7 шайб без відповіді у ворота збірної Данії, яка перед цим сенсаційно обіграла Канаду в межах 1/4 фіналу.
Незважаючи на сильні хокейні традиції американці всього двічі вигравали чемпіонат світу. Обидва рази це було в XX столітті. Вперше "зірково-смугасті" здобули "золото" в 1933 році, а востаннє в 1960 році.
Швейцарці жодного разу не були чемпіонами світу, але за останні кілька десятиліть значно покращили свої результати.
Минулого року вони стали фіналістами ЧС. Брали "срібло" швейцарці також у 2013 та 2018 роках.
Нагадаємо, на груповому етапі США і Швейцарія були в одній групі. Американці тоді зазнали поразки з рахунком 0:3.