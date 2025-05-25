Швейцарія – США: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу

Сьогодні, 25 травня, відбудеться фінал чемпіонату світу з хокею. У вирішальному матчі зійдуться збірні Швейцарії та США.

Фінал відбудеться на "Avicii Arena" у Стокгольмі. Початок – 21:20.

Пряма трансляція буде показана на каналі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Команди без проблем пробилися до великого фіналу. Збірна США впевнено розібралася зі збірною Швеції і стала першим учасником вирішального матчу.

У другому півфіналі Швейцарія закинула 7 шайб без відповіді у ворота збірної Данії, яка перед цим сенсаційно обіграла Канаду в межах 1/4 фіналу.

Незважаючи на сильні хокейні традиції американці всього двічі вигравали чемпіонат світу. Обидва рази це було в XX столітті. Вперше "зірково-смугасті" здобули "золото" в 1933 році, а востаннє в 1960 році.

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Швейцарці жодного разу не були чемпіонами світу, але за останні кілька десятиліть значно покращили свої результати.

Минулого року вони стали фіналістами ЧС. Брали "срібло" швейцарці також у 2013 та 2018 роках.

Нагадаємо, на груповому етапі США і Швейцарія були в одній групі. Американці тоді зазнали поразки з рахунком 0:3.