США розгромили Швецію та стали першими фіналістами чемпіонату світу в елітному дивізіоні

У суботу, 24 травня, відбувся перший півфінальний поєдинок у межах чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні, в якому між собою зійшлися збірні Швеції та США.

Зустріч завершилася з рахунком 6:2 на користь американців.

Шведи відверто провалили два стартові відрізки, пропустивши у кожному по дві шайби. Зібратися скандинави змогли лише у заключному періоді, також закинувши двічі, але на більше "Тре Крунур" не вистачило. Ба більше, суперник також відповів двома шайбами, довівши рахунок до розгромного.

У підсумку команда США стала першим фіналістом першості. За золоті медалі "зірково-смугасті" посперечаються з переможцем іншого матчу 1/2 фіналу, де між собою зіграють Швейцарія та Данія. Ця зустріч розпочнеться о 19:20 за київським часом.

Зазначимо, що для США це буде перший фінал за останні 65 років.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

1/2 фіналу, 24 травня

Швеція – США 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Шайби: 0:1 – 06:52 Шей, 0:2 – 17:30 Готьє, 0:3 – 31:07 Гарланд, 0:4 – 37:03 Ейссімонт, 1:4 – 46:32 Нюландер, 2:4 – 47:13 Ліндгольм, 2:5 – 51:09 Лакомб, 2:6 – 55:53 Пінто

Як відомо, у чвертьфіналі американці впевнено обіграли Фінляндію (5:2), шведи з аналогічним рахунком перемогли Чехію (5:2).

Нагадаємо, збірна України могла вийти в елітний дивізіон, але у вирішальному матчі поступилася Японії в дивізіоні IA. "Синьо-жовті" у підсумку посіли третє місце.