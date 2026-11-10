Швеція відмовиться грати проти Росії на юніорському чемпіонаті світу

Збірна Швеції з хокею бойкотуватиме матч проти Росії на чемпіонаті світу-2027 серед юніорів, якщо команди зустрінуться на турнірі.

Про це заявив генеральний секретар Федерації хокею Швеції Тоні Вірен.

Шведська федерація хокею не має наміру змінювати свою позицію щодо участі російських збірних у міжнародних змаганнях, поки триває війна проти України.

"Позиція шведського хокею чітка і залишається незмінною. Поки Росія продовжує війну проти України, російські національні збірні не повинні допускатися до міжнародного хокею. Шведська федерація хокею чітко заявила про свою позицію і не збирається йти на компроміс. Якщо Швеція зустрінеться з Росією, ми не гратимемо цей матч", – заявив Вірен.

Напередодні повідомлялося, що збірна Росії U-20 буде включена до молодіжного чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії, яка внаслідок цього опуститься до нижчого дивізіону IА.

Світова першість відбудеться з 26 грудня по 5 січня в канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки.

Раніше повідомлялося, що двоє суддів CAS, які дозволили повернення російських хокеїстів, виступали на конференціях у Москві.