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Швеція розібралась з Данією у матчі за бронзу ЧС-2025

Олександр Булава — 25 травня 2025, 18:59
Швеція розібралась з Данією у матчі за бронзу ЧС-2025

Швеція обіграла Данію у матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 6:2.

Доля матчу була вирішена у другому періоді, коли у шведів дубль оформив Мікаель Баклунд, ще одну шайбу у свій актив записав Маркус Юханссон.

У підсумку збірну Швеції здобула четверту бронзову нагороду в історії. Загалом вони 11 разів здобували перемоги на світових першостях, ще шість разів ставали срібними призерами. Водночас Данія вперше завершила ЧС на четвертій позиції.

Фінальний матч розпочнеться о 21:20 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
Матч за третє місце, 25 травня

Швеція – Данія 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

Нагадаємо, в 1/2 фіналу збірна Швеція поступилась команді США, яка стала першим учасником вирішального матчу.

У другому півфіналі Швейцарія закинула 7 шайб без відповіді у ворота збірної Данії, яка перед цим сенсаційно обіграла Канаду в межах 1/4 фіналу.

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