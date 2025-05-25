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Швейцарія та США визначать переможця чемпіонату світу, Швеція та Данія зіграють в матчі за бронзу

Микола Дендак — 25 травня 2025, 09:43
Швейцарія та США визначать переможця чемпіонату світу, Швеція та Данія зіграють в матчі за бронзу
IIHF/Matt Zambonin

Сьогодні, 25 травня, відбудуться вирішальні матчі чемпіонату світу з хокею.

О 16:20 за київським часом на лід вийдуть збірні Швеції та Данії. Вони між собою визначать бронзового призера ЧС. А вже за 5 годин, о 21:20, відбудеться фінал між Швейцарією та США.

Пряма трансляція буде показана на каналі "Суспільне Спорт". Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію вирішального поєдинку.

Розклад матчів чемпіонату світу з хокею

  • 16:20. Матч за  3 місце: Швеція – Данія
  • 21:20. Фінал: Швейцарія – США

Нагадаємо, у півфіналі збірна США впевнено розібралася зі збірною Швеції та стала першим учасником вирішального матчу.

У другому півфіналі Швейцарія закинула 7 шайб без відповіді у ворота збірної Данії, яка перед цим сенсаційно обіграла Канаду в межах 1/4 фіналу.

Розклад матчів Збірна США з хокею Збірна Швеції з хокею Збірна Швейцарії з хокею Чемпіонат світу з хокею 2025 Збірна Данії з хокею

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