Швейцарія та США визначать переможця чемпіонату світу, Швеція та Данія зіграють в матчі за бронзу

Сьогодні, 25 травня, відбудуться вирішальні матчі чемпіонату світу з хокею.

О 16:20 за київським часом на лід вийдуть збірні Швеції та Данії. Вони між собою визначать бронзового призера ЧС. А вже за 5 годин, о 21:20, відбудеться фінал між Швейцарією та США.

Пряма трансляція буде показана на каналі "Суспільне Спорт". Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію вирішального поєдинку.

Розклад матчів чемпіонату світу з хокею

16:20. Матч за 3 місце: Швеція – Данія

21:20. Фінал: Швейцарія – США

Нагадаємо, у півфіналі збірна США впевнено розібралася зі збірною Швеції та стала першим учасником вирішального матчу.

У другому півфіналі Швейцарія закинула 7 шайб без відповіді у ворота збірної Данії, яка перед цим сенсаційно обіграла Канаду в межах 1/4 фіналу.