Швейцарія та США визначать переможця чемпіонату світу, Швеція та Данія зіграють в матчі за бронзу
IIHF/Matt Zambonin
Сьогодні, 25 травня, відбудуться вирішальні матчі чемпіонату світу з хокею.
О 16:20 за київським часом на лід вийдуть збірні Швеції та Данії. Вони між собою визначать бронзового призера ЧС. А вже за 5 годин, о 21:20, відбудеться фінал між Швейцарією та США.
Пряма трансляція буде показана на каналі "Суспільне Спорт". Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію вирішального поєдинку.
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
- 16:20. Матч за 3 місце: Швеція – Данія
- 21:20. Фінал: Швейцарія – США
Нагадаємо, у півфіналі збірна США впевнено розібралася зі збірною Швеції та стала першим учасником вирішального матчу.
У другому півфіналі Швейцарія закинула 7 шайб без відповіді у ворота збірної Данії, яка перед цим сенсаційно обіграла Канаду в межах 1/4 фіналу.