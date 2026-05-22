ЧС-2026: Німеччина розгромила Угорщину, Канада обіграла Словенію з мінімальним відривом

Володимир Слюсарь — 22 травня 2026, 20:38
У п'ятницю, 22 травня, у швейцарських містах Цюрих і Фрібург продовжуються матчі чемпіонату світу з хокею.

У Групі А збірна Німеччини впевнено та розгромно переграла команду Угорщини. Німецькі хокеїсти забезпечили собі солідну перевагу вже за підсумками перших двох періодів, відправивши у ворота суперника чотири шайби без відповіді.

У заключній двадцятихвилинці угорці спробували нав'язати боротьбу та двічі відзначилися у воротах суперників, проте німці відповіли ще двома точними кидками, зафіксувавши фінальний рахунок 6:2.

Тим часом у Групі В один із фаворитів турніру, збірна Канади, розібралася зі Словенією. "Кленові листки" закидали по одній шайбі у кожному з перших двох періодів.

У фінальному відрізку матчу словенці змогли розпечатати ворота канадців, але більшого номінальні господарі їм не дозволили, відповівши своїм влучним кидком і спокійно довівши поєдинок до перемоги з рахунком 3:1.

Хокей – ЧС-2026
Груповий етап, 22 травня

Група А

Німеччина – Угорщина 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Група В

Канада – Словенія 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Нагадаємо, що в четвер, 21 травня, Канада лише в овертаймі змогла дотиснути Норвегію, а Швейцарія гарантувала собі плейоф.

