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Індійські шахісти виступили на "турнірі дружби" у Росії

Володимир Максименко — 18 жовтня 2026, 11:15
Індійські шахісти виступили на турнірі дружби у Росії

Індійські шахісти зіграли на "турнірі дружби" у Росії під проводом пропагандиста війни Сергєя Карякіна.

Про це повідомив Петер Хайне Нільсен у своїх соцмережах.

Так, на російсько-індійський бізнес-форум "Тайм" запросили 10 шахістів з Індії, які зіграли з росіянами. У церемонії відкриття окрім інших осіб взяв участь і Сергєй Карякін – колишній український гросмейстер, який наразі є одним з головних рупорів Кремля у шахах.

Нільсен у своєму дописі прокоментував подію риторичним запитанням:

"Ви дійсно вважаєте Карякіна своїм другом, а не прихільником незаконної війни?", – запитав данець, відмітивши відомий ресурс ChessBase India.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.

Рік тому Європейський союз ввів проти нього санкції. На початку 2025-го росіянин потрапив і під санкції РНБО

Раніше повідомлялось, що на чемпіонат РФ зі швидких шахів заявили команди з ТОТ Донеччини та Криму.

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