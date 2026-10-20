Путін – загарбник і воєнний злочинець: ексчемпіон світу підтримав Україну на тлі тиску зі сторони Трампа

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі кубинець Йорденіс Угас (28-6, 12 КО) підтримав Україну після останніх заяв і дій Дональда Трампа.

Про це він написав пост у соцмережі X.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Єдина людина у світі, яка не хоче її завершення, – це Путін – загарбник і воєнний злочинець. Убивця, який протягом 26 років розправляється з мирними опонентами, які виступають проти нього. Загроза для Європи та миру в усьому світі. Гітлер наших часів. І ми маємо бути реалістами: без США Україна не може виграти цю війну. Лише американська розвідка змінює ситуацію. І якщо ціни на бензин знизяться ціною закупівлі в Росії дизельного пального, заплямованого кров'ю, то я волію й надалі платити за нього дорого", – написав Угас.

Зазначимо, що з такою позицією спортсмен виступив на тлі тиску США на Україну. Зокрема, Дональд Трамп оголосив про домовленість відновити постачання російського дизельного палива на світові ринки та підписав відмову від санкцій проти Росії за "законом Грема"

Це вже не перший меседж боксера з підтримкою на адресу нашої країни. Раніше він звинуватив президента США за співпрацю з Путіним.

Нагадаємо, що напередодні легенда НХЛ Домінік Гашек також засудив дії Дональда Трампа. Він порівняв стосунки президентів США та Росії з об'єднанням Гітлера та Сталіна у 1939 році.