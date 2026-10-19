Росіяни вдарили ракетою по льодовій арені у Києві
У Києві внаслідок чергової атаки росіян суттєвих пошкоджень зазнала льодова арена "Шалетт".
Про це повідомила тренерка з фігурного катання Ольга Куровська.
"Сьогодні ракета влучила в єдину льодову арену в Києві. Місце, де проходять дні українських спортсменів, де ми тренуємось, працюємо та мріємо.
Залишились лише біль, гнів та ненависть", – написала Куровська.
Зазначимо, що раніше на цій арені свої домашні матчі проводив хокейний клуб Київ Кепіталз і донедавна тренувались українські фігуристи.
Росіяни атакували столицю України в ніч з 18 на 19 жовтня і окрім льодової арени руйнувань також зазнали станція метро "Чернігівська" та низка закладів освіти.
Внаслідок ракетної атаки загинула 21-річна дівчина, ще три людини було поранено.
Раніше міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, скільки об'єктів спортивної інфраструктури пошкодила або знищила Росія з 2022 року.